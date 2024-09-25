Участник программы "Время героев" Чинцов возглавил думу Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал "ВРЕМЯ ГЕРОЕВ"

Участник "Времени героев" Евгений Чинцов возглавил городскую думу Нижнего Новгорода, сообщается в телеграм-канале программы.

Соответствующее решение депутаты приняли на первом заседании Гордумы, которое состоялось 25 сентября.

Как, в свою очередь, отметил Чинцов, это является большой ответственностью.

"Я очень многое узнал о работе, но немало еще предстоит. В команду депутатов городской думы я уже вошел, и мы будем вместе работать на благо Нижнего Новгорода", – подчеркнул Чинцов.

Отмечается, что он с 2022 года служил начальником разведки – замначальника штаба по разведке танковой армии. Чинцов трижды удостоен ордена Мужества, а также награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и прочими наградами.

Ранее другой участник программы Заур Гурциев стал первым замглавы Ставрополя. Благодаря программе он смог получить необходимый для перевода на госслужбу опыт.

По словам Гурциева, за время стажировки он изучил работу муниципалитета и ознакомился с работой районов города.