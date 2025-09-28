Прощание с Тиграном Кеосаяном началось в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

В Москве началась церемония прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Она проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте.

Супруга Кеосаяна, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прибыла на церемонию. Проститься с режиссером пришли десятки людей, в том числе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, помощник президента и руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Церемонию также посетили американский актер Стивен Сигал, режиссер Федор Бондарчук, народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина, Николай Цискаридзе и многие другие.

Владимир Путин прислал на церемонию венок. Также венки направили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы. За свою карьеру режиссер снял более 20 фильмов и сериалов. Наиболее известные из них – "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Соболезнования родным и близким телеведущего выразил российский президент. Путин назвал Кеосаяна творческим и талантливым человеком, которого все любили.

В свою очередь, Сергей Собянин указал, что фильмы режиссера были проникнуты необыкновенным лиризмом и любовью в жизни, а проекты на российском телевидении вызывали широкий общественный резонанс.