Актер Стивен Сигал приехал на прощание с Тиграном Кеосаяном

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Американский актер Стивен Сигал приехал на прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном.

Прощание начнется в 15:00 в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Венок на церемонию прислал Владимир Путин. Также венки направили пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, журналисты, близкие семьи и многие другие. Всего перед входом в церковь находятся порядка 30 венков.

Кеосаян ушел из жизни в возрасте 59 лет 26 сентября. В январе 2025 года он перенес клиническую смерть и впал в кому. До этого у него были два инфаркта.

За свою карьеру режиссер снял более 20 фильмов и сериалов. Наиболее известные из них – "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Соболезнования родным и близким телеведущего выразил российский президент. Путин назвал Кеосаяна творческим и талантливым человеком, которого все любили.

В свою очередь, Сергей Собянин указал, что фильмы режиссера были проникнуты необыкновенным лиризмом и любовью в жизни, а проекты на российском телевидении вызывали широкий общественный резонанс.