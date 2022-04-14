Поминки по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Прямой эфир

Поминки по лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому проходят на Новодевичьем кладбище. Почтить память усопшего собрались родные, друзья и соратники политика.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни.

Комментируя журналистам смерть Жириновского, многие политики, в том числе Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, отметили высокий профессионализм лидера ЛДПР и назвали его истинным патриотом, который посвятил свою жизнь служению Родине и людям.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично провел отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя 8 апреля. В тот же день в Доме союзов прошла церемония прощания, которую посетил Владимир Путин. С воинскими почестями под оружейные залпы Владимир Жириновский был похоронен на Новодевичьем кладбище.