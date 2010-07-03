Топ-менеджеры "Аэрофлота" лишились премий из-за катастрофы SSJ 100

Топ-менеджеры "Аэрофлота" не получат премии за 2019 год из-за катастрофы с SSJ-100 в Шереметьеве. Такое заявление сделал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в ходе годового собрания акционеров.
"В нашем KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год", – цитирует главу компании ТАСС. По словам Савельева, после случившегося, во втором квартале и далее, весь менеджмент никаких премий получать не будет.
Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив посадку, лайнер загорелся. На его борту в тот момент находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части самолета. Тела всех погибших были опознаны.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве основных СК рассматривал три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.
14 июня Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100. По данным МАК, через несколько минут после взлета в лайнер попала молния, что привело к потере автоматического управления самолетом и проблемам со связью. Экипаж не счел эту ситуацию нештатной и принял решение о посадке, несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. При посадке воздушное судно несколько раз ударилось о ВПП, стойки шасси подломились, начался пожар.
Гендиректор "Аэрофлота" впервые высказался о катастрофе SSJ-100
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