Авиаконструктор оправдал действия пилотов сгоревшего в Шереметьеве самолета

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьеве. В документе отмечается, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот. Результаты исследования МАК прокомментировал НСН заслуженный конструктор России Алексей Игнатов.

Он заявил, что вины летчиков в произошедшем нет, и трагедия произошла действительно из-за удара молнии и последующего отказа электроники. Летчик был уверен в себе и в том, что справится с самолетом в ручном управлении, поскольку у него был большой налет на этом самолете.

"То, что произошло на земле уже после того, как пилот хотел уйти на второй круг, было связано с малой скоростью раскрытия реверсов. Когда самолет сел, он включил реверс, а когда самолет подскочил, он включил повышенные обороты двигателя, чтобы уйти на второй круг, но тяга реактивного двигателя была перекрыта, и самолет упал. А потом было третье падение", – сказал Игнатов.

5 мая пассажирский самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск. Через полчаса он вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. После посадки самолет загорелся.

На борту было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек.

Основными версиями ЧП считают недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия. После происшествия Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила министерство транспорта проверить системы SSJ 100 на соответствие требованиям.

