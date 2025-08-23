Ограничения сняты в аэропорту Самары

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

За время их действия на запасные аэродромы "ушли" шесть самолетов. Экипажи воздушных судов, службы аэропортов и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом, подчеркнул Кореняко.

О введении ограничений стало известно в 20:38 по московскому времени. Сейчас аналогичные меры действуют в аэропортах Ижевска, Ульяновска, Кирова, Казани и Пензы.

Работа также была ограничена в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, однако в настоящий момент авиагавани возобновили прием и выпуск самолетов.

