Московский метрополитен работает в штатном режиме

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Все станции метро Москвы работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется по графику. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Там подчеркнули важность сохранения комфортных и безопасных условий для пассажиров.

"Ваша безопасность проезда в городском транспорте – один из наших главных приоритетов. Просим вас с пониманием отнестись к просьбам сотрудников службы безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене действуют усиленные меры безопасности.

Накануне неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле", затем в здании начался пожар, который спустя время локализовали.

По данным СК РФ, в результате теракта погибли 93 человека. В ведомстве добавили, что число еще увеличится. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

23 марта четырех подозреваемых задержали в Брянской области, это подтвердил СК России. Согласно информации Центра общественных связей ФСБ РФ, совершившие нападение террористы планировали пересечь границу РФ и Украины, у них были контакты на украинской стороне. В данный момент подозреваемые переводятся в Москву.

Спасатели начали разбор завалов в "Крокус Сити Холле"