Движение ограничат в столице из-за "Круга света"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах столицы в период с 20 по 24 сентября из-за проведения фестиваля "Круг света", сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В течение пяти дней с 17:00 до 23:00 проехать нельзя будет по улице Петровке – от Дмитровского переулка до Театрального проезда.

С 20 по 22 сентября и 24 сентября с 18:00 до 23:00 ограничат проезд по участку дороги от улицы Крылатской, дома 8, до улицы Нижние Мнёвники и на развороте под Крылатским мостом.

С 20 по 22 сентября и 24 сентября с 21:00 до 23:00 полностью будет перекрыт съезд с дублера Рублевского шоссе на улицу Ярцевскую – от Рублевского шоссе до Ярцевской, 29, корпуса 3с.

С 20 по 22 сентября и 24 сентября с 21:30 до 23:00 перекроют одну полосу на участке улицы Крылатской – от улицы Нижние Мнёвники до Рублевского шоссе и на улице Ярцевской – от Рублевского шоссе до дома 29, корпуса 3.

С 20 по 24 сентября с 18:00 до 23:00 полностью ограничат участок улицы 1-й Останкинской – от Новомосковской до Щелкановской.

20 сентября и с 22 по 24 сентября с 15:00 до 23:00 движение полностью перекроют на проспекте Сахарова – от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой. Также на указанном участке с 6:00 20 сентября до 23:59 24 сентября нельзя будет припарковаться.

IX Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет на девяти площадках с 20 по 24 сентября. Представления покажут на Гребном канале, Театральной площади, комплексе зданий на проспекте Сахарова, в парке "Коломенское", Останкинском парке, Политехническом музее, Музее Победы, концертном зале Arbat Hall и центре Digital October.

Организаторы фестиваля планируют найти площадки в ТиНАО для проведения следующего мероприятия. Ожидается, что в этом году "Круг света" посетят порядка трех миллионов человек.

В прошлом году шоу установило два рекорда Гиннесса. Оно попало в книгу рекордов в номинациях "Самая большая проекция на водную поверхность" и "Самое большое число одновременно зажженных горелок".