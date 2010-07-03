Резервный борт с пассажирами A321 приземлился в Симферополе

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Резервный борт из Домодедово с 65 пассажирами совершившего жесткую посадку самолета A321 в Подмосковье приземлился в аэропорту Симферополя.
Как следует из данных онлайн-табло, рейс U6-9105 "Уральских авиалиний" совершил посадку в Крыму в 23:17. Ранее в "Уральских авиалиниях" сообщили, что семь пассажиров A321 вылетели в Симферополь другим рейсом из Жуковского. Остальные пассажиры отказались от перелета.
Первые пассажиры Airbus A321 вылетели в Симферополь
15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летевший в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил экстренную посадку на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров. По данным Минздрава, за помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
В "Уральских авиалиниях" причиной жесткой посадки назвали попадание птиц в двигатели самолета. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский находится в рабочем состоянии.
После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что самолет восстановлению не подлежит.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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