Резервный борт с пассажирами A321 приземлился в Симферополе

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Резервный борт из Домодедово с 65 пассажирами совершившего жесткую посадку самолета A321 в Подмосковье приземлился в аэропорту Симферополя.

Как следует из данных онлайн-табло, рейс U6-9105 "Уральских авиалиний" совершил посадку в Крыму в 23:17. Ранее в "Уральских авиалиниях" сообщили, что семь пассажиров A321 вылетели в Симферополь другим рейсом из Жуковского. Остальные пассажиры отказались от перелета.

Первые пассажиры Airbus A321 вылетели в Симферополь

15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" летевший в Симферополь из аэропорта Жуковский, совершил экстренную посадку на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров. По данным Минздрава, за помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

В "Уральских авиалиниях" причиной жесткой посадки назвали попадание птиц в двигатели самолета. При этом в Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский находится в рабочем состоянии.

После ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Причины и обстоятельства инцидента будет расследовать комиссия МАК. Расшифровка бортовых самописцев лайнера займет три дня. В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что самолет восстановлению не подлежит.