МЦД разгрузили до 12% станции метро "Кунцевская" и "Царицыно"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиропоток на 19 станциях столичного метро сократился после запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"За 11 дней работы МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" максимальную разгрузку до 12% получили станции метро "Кунцевская" и "Царицыно", – говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что часть пассажиров переезжает дальше первых пересадочных станций, а это разгружает подземку.

Отмечается разгрузка на 5–12% станций "Кунцевская", "Фили", "Окружная", "Царицыно", а также станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро.

Станция "Киевская" разгрузилась до 10% на пересадку. На 5% разгрузилась станция "Комсомольская". Именно эти станции чаще всего использовали пассажиры для пересадок с железнодорожного транспорта на метро и МЦК.

Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.

МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.

График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.

На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.