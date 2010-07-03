МЦД разгрузили до 12% станции метро "Кунцевская" и "Царицыно"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиропоток на 19 станциях столичного метро сократился после запуска Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"За 11 дней работы МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" максимальную разгрузку до 12% получили станции метро "Кунцевская" и "Царицыно", – говорится в сообщении.
В пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что часть пассажиров переезжает дальше первых пересадочных станций, а это разгружает подземку.
Отмечается разгрузка на 5–12% станций "Кунцевская", "Фили", "Окружная", "Царицыно", а также станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро.
Станция "Киевская" разгрузилась до 10% на пересадку. На 5% разгрузилась станция "Комсомольская". Именно эти станции чаще всего использовали пассажиры для пересадок с железнодорожного транспорта на метро и МЦК.
Диаметры запустили 21 ноября. До 8 декабря новый общественный транспорт работает бесплатно.
МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.
До 2023 года над первыми двумя диаметрами хотят сделать 15 надземных пешеходных переходов. А до конца 2019 года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.
Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок – до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 километров.
График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Билетную систему сделают единой.
На первом этапе обслуживать диаметры будут 39 поездов "Иволга". Движение по МЦД организуют по смешанному типу. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти–семи минут.
"Мосгорсправка": пересадки с МЦД
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: