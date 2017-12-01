Снегоуборочная техника вышла на улицы Москвы из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снегоуборочная техника продолжает работу на улицах столицы из-за снегопада, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Проводится прометание тротуаров, парковок, проездов, дворов и противогололедной обработкой, сообщает Агентство "Москва". От снега очищают и обрабатывают противогололедными средствами остановки общественного транспорта, станции метро, наземные переходы, ТПУ, соцобъекты и пешеходные зоны.

На МЦК из-за непогоды сократили интервал движения поездов. Кроме того, на кольце подготовились к неблагоприятной погоде и могут перейти к усиленному режиму работы.

В городе объявили штормовое предупреждение, порывы ветров могут превышать 15 метров в секунду. Ожидаются снег и дождь, выпадет от 7 до 15 миллиметров осадков при норме 56 миллиметров. К утру 2 декабря в Москве может выпасть до трех сантиметров снега. На 1 и 2 декабря в столице объявили желтый уровень опасности.