Зима в Москве вновь откладывается – глава Гидрометцентра

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Температура в столице на следующей неделе будет колебаться от небольшого минуса к слабоположительным показателям. Существенных осадков не прогнозируется. По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, время для сугробов в Москве еще не пришло.
"Сейчас наблюдается настоящее противостояние антициклона, центр которого находится на востоке от Москвы, его отрог и определяет погоду на европейской территории, и не менее мощного циклона, который с западной Европы стремится всеми силами перемещаться в восточном направлении", – цитирует ТАСС директора Гидрометцентра.
Согласно расчетам, пока побеждает антициклон, который продолжит определять погоду на протяжении почти всей недели. Давление будет выше нормы, из-за чего и не ожидается существенных осадков. Небольшой снег возможен местами в понедельник, вторник и среду. К нему на смену придут мокрый снег и дождь во вторую половину четверга и пятницу.
Небольшой мороз будет днем и ночью в начале недели, с четверга же станет теплее. По Москве и области столбики термометров покажут около -5 градусов ночью, днем в понедельник – около -3, во вторник – до -2 градусов, в среду – до -3. А в четверг воздух прогреется примерно до нуля градусов. 1 декабря ночью температура составит от 0 до -4 градусов ночью и до +4 днем. 2 декабря, в субботу, показатели будут держаться в районе нулевой отметки.
Ночь на 26 ноября в Москве стала самой холодной за нынешнюю осень. Столбики термометров опустились до -7,4 градуса. Холоднее всего было в Кашире: температура там опустилась до -8,8 градуса.
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