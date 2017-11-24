Сухая погода с потеплением придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сухая погода с небольшим потеплением ждет столицу в начале следующей недели.

Существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха будет близка к нулю, но останется минусовой. Тем не менее это на 2–3 градуса выше, чем обычно в это время, сообщает Агентство "Москва".

Снегопадов в ближайшие дни быть не должно, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В столичном регионе будет проглядывать солнце. Пришедшие холода назвать аномальными нельзя, поскольку они ниже нормы только на два градуса. Вильфанд пояснил, что ощущение холода возникает из-за ветра.

Он добавил, что 24 ноября станет немного холоднее. Днем столбики термометров опустится до -4...-6 градусов, в ночь на 25 ноября – до -8. Ранее стало известно, что 24 и 25 ноября в столицу придут самые холодные осенние ночи. По области температура опустится до -10 градусов.