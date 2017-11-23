Москвичей ждут самые холодные ночи осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Самые холодные осенние ночи придут в столицу 24 и 25 ноября.
24 ноября температура в Москве опустится до -6...-8 градусов, по области – до -10. Такие же показатели ожидаются в следующую ночь, сообщает ТАСС. С воскресенья, 26 ноября, в столичном регионе вновь потеплеет. Воздух прогреется до -4...-6 градусов, а днем столбики термометров покажут немного выше нуля.
Холоднее всего этой осенью было в ночь на 3 ноября. Тогда столбики термометров показывали -7,1 градуса.
Ранее синоптики рассказали, что 22 ноября в город придет метеорологическая зима. Это значит, что температура опустится до отрицательных значений. Показатели при этом окажутся чуть ниже климатической нормы. Зима по температуре в столице опоздала на 12 суток. Кроме того, не будет снежного покрова, который обычно ложится 27 ноября.
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