Метеорологическая зима придет в столицу 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Метеорологическая зима наступит в столице 22 ноября, когда среднесуточная температура опустится до отрицательных значений.
Причиной станет тыл балканского антициклона, куда северные ветры начнут закачивать более холодный полярный воздух и снеговые облака. Ночью столбики термометров покажут -1...-3 градуса, днем – около 0, сообщает центр погоды "Фобос".
В этот же день Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности из-за усиления ветра и осадков. Будет облачно, местами гололедица. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут усиливаться до 15 метров в секунду.
Похолодание продолжится до конца недели. Благодаря антициклону вероятность осадков будет минимальной, в облаках появятся прояснения. Под утро морозы ожидаются до -5...-10 градусов, днем 0...-5. Это немного ниже климатической нормы.
Зима по температуре в Москве наступит с опозданием на 12 суток. А снежного покрова, который обычно ложится 27 ноября, в городе не будет.
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