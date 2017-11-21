Метеорологическая зима придет в столицу 22 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Метеорологическая зима наступит в столице 22 ноября, когда среднесуточная температура опустится до отрицательных значений.

Причиной станет тыл балканского антициклона, куда северные ветры начнут закачивать более холодный полярный воздух и снеговые облака. Ночью столбики термометров покажут -1...-3 градуса, днем – около 0, сообщает центр погоды "Фобос".

В этот же день Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности из-за усиления ветра и осадков. Будет облачно, местами гололедица. Скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут усиливаться до 15 метров в секунду.

Похолодание продолжится до конца недели. Благодаря антициклону вероятность осадков будет минимальной, в облаках появятся прояснения. Под утро морозы ожидаются до -5...-10 градусов, днем 0...-5. Это немного ниже климатической нормы.

Зима по температуре в Москве наступит с опозданием на 12 суток. А снежного покрова, который обычно ложится 27 ноября, в городе не будет.