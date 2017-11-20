Более 15% месячной нормы осадков выпало в столице за сутки

Фото: depositphotos/VBaleha
Более 15 процентов месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшие сутки, по данным метеостанции ВДНХ.
Как сообщили в Гидрометцентре России, 19 ноября в городе выпало около девяти миллиметров осадков – это наибольший показатель по региону за отчетный период. Сильные дожди прошли и в Павловском Посаде – восемь миллиметров, в Тушино и в Михайловском – по семь миллиметров, а также в Коломне, Немчиновке – по шесть миллиметров.
Месячная норма осадков для ноября составляет 58 миллиметров, отмечает Агентство "Москва".
Ранее синоптики сообщили, что столицу обойдут обещанные ранее двадцатиградусные морозы. Погода в городе начнет приближаться к норме для ноября, возможны небольшие осадки, ночью ожидаются минусовые температуры.
До уточнения предполагалось, что в Москву придут настоящие морозы с ночной температурой до 17 градусов ниже ноля, а днем столбики термометров будут показывать от двух до семи градусов мороза.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: