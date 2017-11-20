Более 15% месячной нормы осадков выпало в столице за сутки

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Более 15 процентов месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшие сутки, по данным метеостанции ВДНХ.

Как сообщили в Гидрометцентре России, 19 ноября в городе выпало около девяти миллиметров осадков – это наибольший показатель по региону за отчетный период. Сильные дожди прошли и в Павловском Посаде – восемь миллиметров, в Тушино и в Михайловском – по семь миллиметров, а также в Коломне, Немчиновке – по шесть миллиметров.

Месячная норма осадков для ноября составляет 58 миллиметров, отмечает Агентство "Москва".

Ранее синоптики сообщили, что столицу обойдут обещанные ранее двадцатиградусные морозы. Погода в городе начнет приближаться к норме для ноября, возможны небольшие осадки, ночью ожидаются минусовые температуры.

До уточнения предполагалось, что в Москву придут настоящие морозы с ночной температурой до 17 градусов ниже ноля, а днем столбики термометров будут показывать от двух до семи градусов мороза.