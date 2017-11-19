20-градусные морозы минуют столичный регион

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Двадцатиградусные морозы, наступление которых синоптики обещали в конце ноября, обойдут столичный регион.
"По уточненным данным, в течение следующей недели будет нормальная для ноября погода с небольшими осадками в виде снега и отрицательными ночными температурами", – сказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет "Российская газета".
Ранее метеорологи сообщали, что настоящие морозы придут в Москву и область к 22 ноября. Ночные температуры опустятся до 17 градусов ниже ноля, а днем столбики термометров будут показывать 2-7 градусов мороза.
Что касается нынешней погоды, то в воскресенье в столичном регионе будет облачно, ожидается снег с дождем.
При этом синоптики отмечают, что из-за циклона среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на один-три градуса. Максимальная температура в столице составит от нуля до плюс двух градусов, по области до четырех тепла.
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