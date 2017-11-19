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Москвичей предупредили о сырой и пасмурной погоде. В воскресенье в столичном регионе будет облачно, ожидается снег с дождем.

При этом синоптики отмечают, что из-за циклона среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на один-три градуса, передают "Метеоновости". Максимальная температура в столице составит от нуля до плюс двух градусов, по области до четырех тепла.

Ветер южного направления три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление − 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов.

В Москве и области влажно ветреная погода, атмосферное давление будет падать. Такие условия могут негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей.