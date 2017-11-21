МЧС объявило о гололедице и снегопаде в Москве

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

21 ноября восточную часть Москвы накроет снегопад.

Управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. В ведомстве уточнили, что ожидается налипание мокрого снега, гололедица и снегопад, сообщает Агентство "Москва".

В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения. Кроме того, в ведомстве попросили избегать резких и внезапных маневров на дорогах.

Ранее портал Москва 24 сообщал, что Москву накроет снег. На столицу надвигается северный циклон с холодным ветром. Температура начнет снижаться в ближайшие сутки, а к концу рабочей недели воздух остынет до -10.