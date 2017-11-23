Снега в Москве пока ждать не приходится − Вильфанд

Фото: портал Москва 24/ Игорь Иванко

В столичном регионе будет проглядывать солнце, снегопадов в ближайшие дни не ожидается. Такое заявление сделал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Снега пока ждать не приходится. Устанавливается антициклональный характер погоды, так что морковками пока запасаться не надо − морковка, конечно, ассоциируется с носом снежной бабы. Мы сообщим, когда будут ожидаться снегопады", − сказал он в разговоре с "Интерфакс".

Он также отметил, что холода, которые пришли в московский регион, нельзя назвать аномальными, так как они ниже нормы всего на два градуса. Ощущение холода возникает из-за ветра, поэтому минус два градуса чувствуются, как минус восемь.

Главный синоптик страны уточнил, что в пятницу, 24 ноября, холод станет немного сильнее. Днем ожидается минус четыре-шесть градусов, в ночь на субботу – до минус восьми. Будет переменная облачность, без осадков. Днем 25 ноября столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. Такой характер погоды сохранится до понедельника-вторника (27-28 ноября).

Ранее сообщалось, что самые холодные осенние ночи придут в столицу 24 и 25 ноября.

24 ноября температура в Москве опустится до -6...-8 градусов, по области – до -10. Такие же показатели ожидаются в следующую ночь. С воскресенья, 26 ноября, в столичном регионе вновь потеплеет. Воздух прогреется до -4...-6 градусов, а днем столбики термометров покажут немного выше нуля.