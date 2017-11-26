Ночь на 26 ноября в Москве стала самой холодной за осень

Фото: портал Москва 24/Артем Житенев

Столбики термометров в Москве на метеостанции на ВДНХ к 9:30 26 ноября опустились до -7,4 градуса.

По данным Гидрометцентра России, это самая ночь за осень 2017 года. Предыдущий температурный рекорд зафиксировали в ночь на 3 ноября, когда температура понизилась до -7,1 градуса.

Из городов столичного региона холоднее всего в эту ночь оказалось в Кашире, где было -8,8 градуса. В Домодедово температура опустилась до -8,2 градуса.

Днем воздух прогреется до -1 градуса. Будет облачно, с прояснениями. Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Из-за ветра в столичном регионе объявили желтый уровень опасности.

Синоптики предупреждали, что в эти выходные в столице ожидаются самые холодные ночи осени. В Москве должно было похолодать до -8 градусов, по области – до -10. Снега в эти дни не прогнозировали.