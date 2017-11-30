МЦК готово к усиленному режиму работы в случае ухудшения метеоусловий

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Московское центральное кольцо готово перейти на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются в столице 1 декабря. Об этом сообщается на официальном канале МЦК в Telegram.
"Зима идет по графику, как "Ласточки" на МЦК. Синоптики предупредили, что 1 декабря нас ждет "желтый уровень" опасности: мокрый снег, метель, сильный порывистый ветер. Мы перейдем на усиленный режим работы", − сказано в сообщении.
На МЦК отметили, что в случае необходимости железнодорожное полотно обработают специальным антиобледенительным средством. Особые бригады будут контролировать ситуацию на инфраструктурных объектах МЦК. Также подготовили спецтехнику, которая поможет устранить наледь на контактной сети.
К сложным погодным условиям подготавливают и скоростные поезда: токоприемники и подвагонное оборудование там также обрабатывают антиобледенительным средством.
На МЦК рекомендовали пассажирам тщательно соблюдать правила безопасности, в частности, переходить рельсы только в специально оборудованных местах и держать детей за руку.
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