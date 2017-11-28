Интервал движения поездов на МЦК в 2018 году сократят до четырех минут‍

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) к сентябрю 2018 года составит четыре минуты. Об этом сообщил заммэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"Мэр Москвы Сергей Собянин дал нам распоряжение к 1 сентября 2018 года перейти к интервалу на МЦК в четыре минуты. Мы работаем с РЖД над этим", − сказал он, передает Агентство "Москва".
По его словам, по прогнозам в 2018 году МЦК перевезет 120 миллионов пассажиров.
Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2017 года городской транспорт стал популярнее. В настоящее время в час пик 70 процентов пассажиров выбирают метро, автобусы, троллейбусы, трамваи – в 2010 году таких было 63 процента. Личным транспортом в час пик пользуются реже: вместо 37 процентов 30.
В 2010–2017 годы пассажиров, полностью оплачивающих проезд, стало больше в 1,5 раза – с 1,928 миллиона до 2,879 миллиона. В частности, на метро и МЦК их число увеличилось на 26 процентов – с 1,042 миллиона до 1,310 миллиона.
Всего с 2011 года построено 60 новых станций метро и МЦК. С 1 мая 2017 года за счет сокращения интервала движения поездов на МЦК было дополнительно создано 120 тысяч пассажирских мест.
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