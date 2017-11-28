17 маршрутов "наземного метро" можно проложить в Москве

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В Москве можно проложить 17 маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД), которые еще называют "наземным метро". Пока городские власти решили остановиться на семи, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Всего может быть 17 маршрутов, мы пока остановились на семи маршрутах МЦД. Соединение Ленинградского, Казанского, Курского и Горьковского направлений на Каланчевском путепроводе. Там нужно достроить два новых главных пути, проект уже готов. Они позволят соединить разные участки дорог. Правительство примет участие в финансировании этого проекта. Планируется выделить около 20 миллиардов рублей на путепровод, но конечную сумму определит экспертиза", – сказал глава Дептранса.

Ранее мэр Сергей Собянин заявлял, что строительство Московских центральных диаметров предварительно обойдется в 40 миллиардов рублей.

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Движение по первым двум маршрутам МЦД (от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска) планируется открыть в конце 2018 – середине 2019 годов. Ликсутов отметил, что поезда по МЦД1 будут ходить каждые шесть минут. "Поставка первых 23 поездов на МЦД1 – октябрь 2018 года", – сказал он, уточнив, что выбирать поезда будут в декабре, и по комфорту они будут сопоставимы с "Ласточками".

Мэр Москвы Сергей Собянин представил президенту РФ Владимиру Путину проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по аналогии с МЦК. Радиальные направления соединят друг с другом, образуется сквозной диаметр. Первые диаметры должны появиться в течение двух–трех лет. А Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы станут единым транспортно-пересадочным узлом, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.