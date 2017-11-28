Поезда из Лобни в Одинцово будут ходить каждые 6 минут

28 ноября, 17:48
Фото: depositphotos/scaliger
Поезда по первой линии Московских центральных диаметров (МЦД1 – конечные остановки Лобня и Одинцово) будут ходить с минимальным интервалом в 6 минут. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По МЦД1 будет интервал движения 6 минут", – сказал глава Дептранса.
Первые две ветки от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска планируется открыть в конце 2018 – середине 2019 годов. Для этого необходимо подготовить городскую инфраструктуру, отметил Ликсутов.
"По МЦД1 и МЦД2 мы отвечаем за интеграцию со всей транспортной инфраструктурой: пересадки на метро и на остановки. РЖД меняют систему сигнализации и связи на линии, приводят в порядок инфраструктуру, ЦППК должны купить поезда и сделать удобными станции, как это сделано и по МЦК. Станции в Подмосковье – должны привести в порядок пешеходную инфраструктуру и подогнать областные маршруты ближе к станциям МЦД" – пояснил заммэра.
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