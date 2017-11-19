Электрички для метро. Какие поезда могут поехать по центральным диаметрам

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В конце 2018 года−начале 2019-го в Москве появятся новые диаметральные маршруты электричек, проходящие через весь город. Какие поезда смогут перевозить москвичей по городу со скоростью метро и комфортом экспресса, разобралась редакция портала Москва 24.

Проект "Московские центральные диаметры", который журналисты назвали наземной линией метро, поддержал президент Владимир Путин.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице можно создать от 5 до 15 диаметральных маршрутов в зависимости от необходимости и пассажиропотока. Движение по диаметрам планируется организовать по аналогу с Московским центральным кольцом.

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Новинка тверского завода – ЭП2ТВ

Фото:пресс-служба ЗАО "Трансмашхолдинг"

Тверской вагоностроительный завод разработал новый пригородный электропоезд – ЭП2ТВ. Впервые прототип головного вагона представили осенью на выставке “Экспо-1520” в Щербинке.

В этом году на Тверском вагоностроительном заводе планируют начать испытания электропоезда на железной дороге, а с 2019 года предприятие готово начать серийное производство модели. Об этом сообщается на сайте завода-изготовителя.

Фото:пресс-служба ЗАО "Трансмашхолдинг"

Конструкторы постарались создать такой салон, где было бы удобно и сидеть, и стоять. Тамбуры в ЭП2ТВ увеличили, добавили поручней, а на входе в вагоны установлены стеклянные раздвижные двери. В первых двух рядах кресел будет по два сиденья, это создаст "карманы" для пассажиров в начале вагона, и они не будут друг другу мешать при входе.

За вертикальный поручень в начале вагона смогут держаться несколько пассажиров. А в той зоне вагона, где будет стоять в ряду по три кресла, конфигурация поручней позволит держаться одновременно двум пассажирам, при этом стоящие пассажиры не будут мешать проходу вдоль салона. Межвагонные переходы сделают сквозными.

Фото:пресс-служба ЗАО "Трансмашхолдинг"

Коляски и инвалидные кресла можно будет завозить по пандусам через двери головных вагонов. Просторным туалетом смогут пользоваться инвалиды-колясочники, а также родители с маленькими детьми, для которых предусмотрены пеленальные столики.

Поезд поедет быстро, без шума и вибрации за счет новой системы межвагонных соединений, его максимальная скорость составит 160 километров в час. При этом тормозить и разгоняться машинист сможет очень быстро за счет асинхронного тягового привода. Искать неполадки в поезде будет система диагностики.

В составе будущего поезда − 11 вагонов. В нем смогут уместиться на сиденьях 1970 пассажиров, а в часы пик войдет 3338 человек. Электропоезд будет рассчитан на питание от контактного провода постоянным током 3 тысячи вольт. Это значит, что он сможет работать на железной дороге в Москве и пригороде, где по проводам идет постоянный ток, питающий электродвигатель локомотивов.

Тверская "Иволга"





Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Новейшие электропоезда серии "Иволга" − ЭГ2ТВ − выпускаются Тверским вагоностроительным заводом. Они внешне похожи на метропоезд "Москва" и устроены как единый состав: между вагонами нет тамбуров, его можно пройти из конца в конец по сквозному проходу. Этот поезд специально делали на заводе как городскую электричку, которая курсирует по коротким маршрутам, поэтому в вагоне мало сидячих мест (по два ряда кресел с обеих сторон) и много места для стоящих пассажиров.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Туалеты расположены в головных вагонах. Кабинки большие, с водопроводом и современной системой уборки. Пассажиры с грудными детьми могут здесь их перепеленать: в туалете есть пеленальный столик. Люди с ограниченными возможностями могут заезжать в вагон благодаря устройствам подъема колясок, установленным в двух местах в составе.

Вмещают вагоны, оборудованные кондиционерами, 829 сидящих пассажиров, а всего могут перевезти 1638 человек. Максимальная скорость – 120 километров в час. Служить на железной дороге он будет до 40 лет.

В этом году две новые "Иволги" поступили в депо Апрелевка на Киевском направлении Московской железной дороги. Сейчас они работают на маршруте Москва – Новопеределкино. В следующем году компания ОАО "ЦППК" планирует приобрести эту серию для пригородных перевозок на короткие расстояния, например на маршрут Москва – Одинцово. Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал в конце сентября исполнительный директор Центральной пригородной пассажирской компании ("ЦППК") Максим Дьяконов. "Никаких значительных технических проблем у электропоездов мы не выявили, поездом довольны", – отметил в интервью Дьяконов.

Серия демиховского завода – ЭП2Д





Фото: портал мэра и правительства Москвы

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуево строит сейчас по заказу ЦППК поезд серии ЭП2Д. В собственности у компании более 60 таких поездов. Выпуск самого массового электропоезда 2000-х годов − серию ЭД4М − демиховский завод прекратил в прошлом году, сосредоточившись на выпуске ЭП2Д.

Его существенное отличие от ЭД4М – оснащение всех вагонов кондиционерами. Многоконтурная система кондиционирования позволяет поддерживать особый микроклимат, несмотря на жару или холод за окном. В вагонах не бывает душно: летом прохладно, а зимой тепло. Салоны оснащены поручнями, бегущей строкой, большими туалетными комнатами, есть места для маломобильных граждан, а разноцветные сиденья повышают пассажирам настроение.