По земле, воздуху и в вакуумной трубе. Где поедут поезда будущего

Железнодорожный транспорт с каждым годом развивается все больше. Портал Москва 24 выяснил, что скоро люди будут передвигаться в вакуумных трубах, в вагонах-самолетах и при этом заниматься спортом в тренажерном зале.

Фото: скриншот YouTube-канала CGTN

Немецкий поезд с кабинетами и спортзалом

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn представил поезд будущего "Иденцуг" (нем. − Ideenzug). В железнодорожном составе помимо обычных сидений обустроят рабочие кабинеты с креслами, изолирующими от шума, и детский уголок.

Фото: ТАСС/Daniel Karmann/DPA

Также в поезде будет место для тех, кто увлекается игровыми приставками, и даже спортзал с тренажерами. Кроме того, есть сиденья, которые крутятся на 360 градусов, чтобы пассажиры всегда могли сидеть лицом в сторону движения поезда или же друг напротив друга. Прокатиться на поезде можно будет уже в 2019 после общей проверки безопасности состава. Ходить такие поезда будут в Баварии.

Американский поезд со скоростью звука

"Гиперлуп" (англ. – Hyperloop) – проект вакуумного поезда, предложенный еще в 2012–2013 годах американским бизнесменом Илоном Маском. Согласно идее, поезд будет перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 километров в час. Трассы для поезда предполагается строить над землей по аналогии с монорельсом и оснащать солнечными батареями. Технология предполагает максимальную скорость передвижения, что дает возможность существенно сократить время в пути. Например, по подсчетам специалистов, из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 36 минут.

Фото: hyperloop-one.com

Проектом занимаются сразу две независимые компании – Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies (HTT). Hyperloop One провела только первые пробные испытания разгонных моторов. В мае 2016 года на трассе в пустыне Невада они разогнали металлическую каретку до скорости 160 километров в час, причем первые 100 километров в час были набраны менее чем за секунду. К строительству линий высокоскоростной транспортной системы "Гиперлуп" компания приступит только в 2019 году, а первые испытания назначены после 2021-го.

Китайский "летящий" поезд

Специалисты китайской корпорации CASIC работают сейчас над подобным проектом сверхзвукового поезда под названием "Ти-Флайт" (англ. – T-Flight). Двигаясь внутри "вакуумной магистрали", поезд сможет разгоняться до скорости 4000 километров в час − значительно быстрее скорости движения капсул системы "Гиперлуп".

Фото: скриншот YouTube-канала Chinaspaceflight[/URLEXTERNAL]

"Летающий" поезд "Ти-Флайт" будет "парить" над магистралью за счет эффекта магнитной левитации. И двигаться он будет, подобно капсулам системы "Гиперлуп", в туннеле, в котором будет создан достаточно глубокий вакуум. Каждый вагон рассчитан на перевозку 20 пассажиров, время между окончанием одной поездки и началом другой составит 3 минуты. Правда, пока специалисты корпорации CASIC сами не могут назвать даже предположительных сроков реализации проекта "Ти-Флайт".

Швейцарский поезд-самолет

Специалисты из Швейцарского федерального политехнического университета Лозанны разработали проект гибридной транспортной системы "Клип-Эйр" (англ. – Clip-Air), которая совмещает возможности самолета и железнодорожного вагона. "Клип-Эйр" – огромный самолет, под крыло которого подвесят пассажирские и грузовые капсулы. За один рейс самолет сможет перевозить до 450 пассажиров в трех капсулах, а взлетать и садиться на полосы обычных аэропортов.

Фото: clipair.epfl.ch

Вместо того чтобы ехать в аэропорт, обычно располагающийся за пределами города, пассажиру потребуется добраться до ближайшей железнодорожной станции. Обычным способом состав прибывает в аэропорт, где капсулы прикрепляют к самолету-носителю, после чего он взлетает и направляется в пункт назначения. Проект "Клип-Эйр" пока находится в стадии разработки, так что его стоимость и сроки реализации не определены.

Китайский поезд наоборот

В Китае уже в этом году в тестовом режиме был запущен самый быстрый в стране подвесной поезд, получивший название "Небесный". У него впечатляющие технические характеристики. Преимущества такого состава заключаются в большей мощности, а также очень низком уровне шума при достаточно легком весе. Поезд перемещается над землей на высоте от 5 до 10 метров. Вместимость вагонов составляет от 300 до 510 пассажиров, а максимальная скорость — 70 километров в час.

Фото: скриншот YouTube-канала CGTN[/URLEXTERNAL]

Ожидается, что в будущем разработка китайской компании CRRC будет пользоваться большой популярностью, особенно в расположенных в горной местности регионах и больших городах.



О будущем московского метро читайте в материале портала Москва 24