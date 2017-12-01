Из-за непогоды на МЦК сократили интервалы движения поездов‍

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за непогоды на МЦК установили минимальные интервалы движения поездов в пять минут.

Изменения будут действовать до 22:00, сообщается в микроблоге Московского метро в Twitter.

Ранее сообщалось, что МЦК готово к усиленному режиму работу в связи с неблагоприятной погодой 1 декабря. В городе объявили желтый уровень опасности: ожидаются метель, мокрый снег и порывистый ветер.

При необходимости железнодорожное плотно обработают антиобледенительным средством. Обрабатываются также токоприемники и подвагонное оборудование поездов. Бригады будут контролировать ситуацию на объектах МЦК, к работе также готова спецтехника, устраняющая наледь на контактной сети.