Штормовое предупреждение объявлено в столичном регионе

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Сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше ожидается в столичном регионе до 21:00. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Из-за циклона и его атмосферных фронтов в Москву и области придут порывистый ветер, гололед, температурные перепады. Ожидается мокрый снег, местами сильный, поднимется метель. Автомобилистам рекомендуют пользоваться общественным транспортом вместо личного, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее МЧС предупредило о сильном снеге, гололеде, заносах и гололедице в Подмосковье с ночи до вечера 1 декабря. Температура в Москве окажется выше нормы на четыре градуса: в город придет черноморское тепло. Прогнозируется мокрый снег, в этот день выпадет четверть месячной нормы осадков.