Календарная зима в Москве начнется с температуры выше нормы

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Начало календарной зимы в столице ознаменуется температурой выше нормы на четыре градуса, рассказал глава гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В последние ноябрьские дни столбики термометра будут держаться в районе нуля градусов. 1 декабря температура составит -1...+4 градуса. Это около нормы или немного выше нее, пояснил Вильфанд.
Во второй половине недели ожидаются мокрый снег и дождь, сообщает ТАСС. Постепенно воздух начнется прогреваться, так что 1 декабря температура окажется выше нормы на четыре градуса, добавил директор Гидрометцентра. При этом по ночам прогнозируются отрицательные температуры, отметил он. 2 декабря же показатели поднимутся выше нуля как ночью, так и днем, возможны осадки.
Ранее Вильфанд заявил, что в столице еще не пришло время для сугробов. Антициклон продолжит определять погоду почти на всей следующей неделе. Небольшой снег и мороз возможны местами в понедельник, вторник и среду. Мокрый снег и дождь с потеплением сменят их во вторую половину четверга и пятницу.
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