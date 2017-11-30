Гидрометцентр спрогнозировал раннюю и очень теплую весну

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Весна в России наступит рано и окажется очень теплой, рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Ожидается, что весна придет в марте, сообщает Агентство "Москва". Прогноз касательно высоты снежного покрова зимой сделают позже, добавил директор Гидрометцентра.
Ранее Вильфанд рассказал, что настоящая зима в столице задержится: пока не время для сугробов. Декабрь принесет в город аномальное тепло с юга, так что температура окажется выше нормы на четыре градуса. Вместе с тем 1 декабря в Москву придут метель, гололед и снежные заносы, ветер усилится до 15–20 метров в секунду, из-за чего объявлен желтый уровень опасности. В Подмосковье в этот день установится такая же погода.
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