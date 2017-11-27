Тепло с юга придет в Москву в начале декабря

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Пасмурно и прохладно будет в столице на нынешней рабочей неделе. К пятнице, 1 декабря, воздух в городе прогреется до четырех градусов тепла.
Во вторник, 28 ноября, местами вероятны небольшие снегопады. Среднесуточная температура останется в пределах климатической нормы. Ночью в Москве -3...-5 градусов, по области – до -7. Днем столбики столбики термометров поднимутся до -1...-3 градусов, по области – до 0...-5. Ветер будет дуть южный, юго-восточный со скоростью 4–9 метров в секунду.
В среду, 29 ноября, прохлада сохранится, но вероятность осадков снизится. Облачность сменится солнечной погодой. Ночью в столичном регионе -2...-7 градусов, днем показатели повысятся до 0...-5.
В четверг, 30 ноября, небольшие снегопады вновь окажутся более вероятны. Ночью ожидается -1...-6 градусов, днем 0...-4, сообщает Агентство "Москва".
В пятницу, 1 декабря, с юга придут черноморское тепло и влажные осадки. На улицах появится слякоть. Температура поднимется до 0...-3 ночью, днем – до 4 градусов выше нуля.
Ранее директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что время сугробов в столице еще не настало, так что настоящая зима вновь откладывается. Пока Москва находится во власти антициклона. Давление будет выше нормы, из-за чего существенных осадков ждать не приходится.
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