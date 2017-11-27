Синоптики пообещали москвичам до 3 градусов мороза в начале недели

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Периферия антициклона будет определять погоду в первый рабочий день новой недели, 27 ноября. Благодаря этому температура в столице приблизится к климатической норме.
Облачная погода без существенных осадков ожидается днем в понедельник. Небольшой снег возможен только в северо-западных районах Подмосковья.
При этом будет достаточно холодно. В самых теплых районах города температура составит от минус одного до минус трех градусов, по области столбик термометра может опуститься до минус пяти градусов.
Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильным и составит 753 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптики сообщали, что начало календарной зимы в столице ознаменуется температурой выше нормы на четыре градуса. К 1 декабря температура воздуха в столице составит от минус одного до плюс четырех градусов.
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