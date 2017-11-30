Москвичей предупредили об усилении ветра и снегопаде 1 декабря

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Сильный ветер и снегопад обещали москвичам синоптики в первый день зимы. Из-за ухудшения погодных условий в мегаполисе на 1 декабря объявлен "желтый" уровень опасности.

Снег разной интенсивности будет идти на протяжении всего дня. Порывы ветра могут составить до 20 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

Ожидается плюсовая температура – до +2 градусов. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее МЧС предупредило о сильном снеге, гололеде и порывистом ветре в Подмосковье с ночи до вечера 1 декабря. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.