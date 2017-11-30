МЧС предупредило о метели и гололеде в Подмосковье с 1 декабря

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снег, гололед и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье с ночи до вечера 1 декабря.

С 0:01 до 22:00 будет идти мокрый снег, местами возможна метель. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду, порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. На дорогах – снежные заносы и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

На улицах горожанам посоветовали избегать слабо укрепленных конструкций. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте при возможности. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность, переходя через автотрассы и находясь около них.

В Москву в этот день придет черноморское тепло, на улицах станет слякотно. Выпадет четверть месячной нормы осадков. Погода будет аномально теплой и ветреной, прогнозируется мокрый снег. Температура окажется выше нормы на четыре градуса.