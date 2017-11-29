Среда стала самым холодным днем осени в столице

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Среда, 29 ноября, стала самым холодным осенним днем столице в этом году. Московская метеостанция на ВДНХ в 10:00 зафиксировала понижение температуры воздуха до минус 7,5 градуса.
"Таким образом, 29 ноября стало самым холодным днем нынешнего осенне-зимнего периода", − сообщили Интерфаксу в столичном метеобюро. По словам синоптиков, прежний минимум осенней температуры в текущем году был отмечен 26 ноября. Тогда столбики термометров на ВДНХ опустились до отметки 7,4 градуса мороза.
Тем не менее, как отметили в метеобюро столицы, к полудню среды воздух вновь начал постепенно прогреваться. Ожидается, что в ночь со среды на четверг температура воздуха в городе будет равняться 4−6 градусам ниже нуля, а днем 30 ноября будет минус 1−3 градуса.
Ранее синоптики предупредили, что первый день зимы принесет в Москву метели, порывистый ветер и гололедицу. Как уточнили в Гидрометцентре России, порывы ветра местами могут достигать скорости 15–20 метров в секунду. В то же время температура воздуха в столице в начале календарной зимы составит 0... + 2 градусов.
Кроме того, по прогнозам метеорологов, в пятницу, 1 декабря, и в ночь на субботу может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков.
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