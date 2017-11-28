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Москва 24

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Общество

28 ноября, 16:54

Первый месяц зимы начнется в Москве с метели и порывистого ветра

общество погода

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Декабрь в столице начнется с усиления ветра, мокрого снега и гололедицы, сообщили в Гидрометцентре России.

"По предварительному прогнозу, ожидается снег, налипание снега, местами метель, гололед", – цитирует ТАСС представителя метеослужбы.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в городе местами могут достигать скорости 15–20 метров в секунду. При этом воздух в столице в начале календарной зимы прогреется до 0... + 2 градусов.

Специалисты также предупредили о том, что в пятницу, 1 декабря, и в ночь на субботу может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков. Как подчеркнули в метеослужбе, вероятность их выпадения превышает 80 процентов.

Ранее сообщалось, что 1 декабря к Москве подойдет атмосферный фронт, который принесет черноморское тепло.

Синоптики также предупредили москвичей о том, что в среду, 29 декабря, в столице ожидается усиление ветра. Скорость его порывов может достигать 15 метров в секунду.

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