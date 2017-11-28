Синоптики предупредили об усилении ветра в Москве 29 ноября

Фото: ТАСС/ Дмитрий Феоктистов
Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице на 29 ноября в связи с возможным усилением ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Погода потенциально опасна", – сказано в сообщении Гидрометцентра.
Согласно прогнозам, среда в Москве будет облачной, местами пройдет небольшой снег. Есть вероятность образования гололедицы на дорогах. Ночью будет минус 4–6 градусов в городе и до минус 7 градусов – по области. Днем воздух в столице прогреется до минус 1–3 градусов, по области – до 0.. -5 градусов. Ожидается южный ветер, переходящий в юго-восточный. Скорость его порывов местами может достигать 15 метров в секунду.
Ранее синоптики сообщили о том, что во вторник, 28 ноября, в городе может выпасть до четырех сантиметров снега. При этом сохранится легкий мороз
Однако уже к пятнице, 1 декабря, к столице приблизится новый атмосферный фронт, который принесет черноморское тепло. Ожидается, что на выходных воздух в Москве прогреется до четырех градусов выше нуля, а снежный покров на улицах превратится в слякоть.
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