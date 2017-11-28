До 4 сантиметров снега может выпасть в столице во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы
До четырех сантиметров снега может выпасть в столице во вторник, 28 ноября. Вновь образуется снежный покров.
Днем снег будет наблюдаться от небольшого до умеренного, сохранится легкий мороз. Температура останется на уровне -1...-3 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
На текущей рабочей неделе в Москве будет пасмурно и прохладно. Но к пятнице, 1 декабря, в город придет черноморское тепло и воздух прогреется до четырех градусов выше нуля. На улицах станет слякотно.
По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, время сугробов в столице еще не настало. Холода же, которые пришли в московский регион на прошлой неделе, нельзя назвать аномальными. Температура была ниже нормы всего на два градуса, пояснил директор Гидрометцентра.
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