До 4 сантиметров снега может выпасть в столице во вторник

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До четырех сантиметров снега может выпасть в столице во вторник, 28 ноября. Вновь образуется снежный покров.

Днем снег будет наблюдаться от небольшого до умеренного, сохранится легкий мороз. Температура останется на уровне -1...-3 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

На текущей рабочей неделе в Москве будет пасмурно и прохладно. Но к пятнице, 1 декабря, в город придет черноморское тепло и воздух прогреется до четырех градусов выше нуля. На улицах станет слякотно.

По словам главы Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, время сугробов в столице еще не настало. Холода же, которые пришли в московский регион на прошлой неделе, нельзя назвать аномальными. Температура была ниже нормы всего на два градуса, пояснил директор Гидрометцентра.