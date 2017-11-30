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Москва 24

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Общество

30 ноября, 09:46

Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 декабря

общество погода

Фото: ТАСС/Zuma/Wu Zhuang

Первый день календарной зимы принесет в столицу аномально теплую, ветреную погоду с мокрым снегом. За сутки выпадет четверть месячной нормы осадков.

Будет облачно, ночью ожидаются осадки в виде снега, днем – в виде мокрого снега. Местами они окажутся сильными. За сутки в столице выпадет 10–15 миллиметров осадков – это четверть декабрьской нормы. Возможна гололедица, сообщает Агентство "Москва". Ветер усилится: его скорость составит 7–12 метров в секунду, порывы в порывах – 12–17 метров в секунду. Ночью столбики термометров в столице покажут -1...-3 градуса, в области – 0...-5. Днем воздух прогреется до 1...3 градусов и -1...3 соответственно. Пасмурная, ветреная, теплая погода с большим числом осадков сохранится на ближайшие три–четыре дня.

В Гидрометцентре РФ рассказали, что декабрь в Москве начнется с усиления ветра, мокрого снега и гололедицы. Скорость порывов ветра может достигать 15–20 метров в секунду. В город также придет черноморское тепло, так что на улицах будет слякоть.

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