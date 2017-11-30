Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве 1 декабря

Фото: ТАСС/Zuma/Wu Zhuang
Первый день календарной зимы принесет в столицу аномально теплую, ветреную погоду с мокрым снегом. За сутки выпадет четверть месячной нормы осадков.
Будет облачно, ночью ожидаются осадки в виде снега, днем – в виде мокрого снега. Местами они окажутся сильными. За сутки в столице выпадет 10–15 миллиметров осадков – это четверть декабрьской нормы. Возможна гололедица, сообщает Агентство "Москва". Ветер усилится: его скорость составит 7–12 метров в секунду, порывы в порывах – 12–17 метров в секунду. Ночью столбики термометров в столице покажут -1...-3 градуса, в области – 0...-5. Днем воздух прогреется до 1...3 градусов и -1...3 соответственно. Пасмурная, ветреная, теплая погода с большим числом осадков сохранится на ближайшие три–четыре дня.
В Гидрометцентре РФ рассказали, что декабрь в Москве начнется с усиления ветра, мокрого снега и гололедицы. Скорость порывов ветра может достигать 15–20 метров в секунду. В город также придет черноморское тепло, так что на улицах будет слякоть.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: