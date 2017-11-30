Метель и гололед ожидаются в Москве в конце недели

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Снежные заносы, гололед и метель придут в столицу к концу недели, рассказал глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

1 декабря ветер усилится до 15–20 метров в секунду. В ночь на 2 декабря пройдут дождь и мокрый снег, скорость ветра снизится до 5–10 метров в секунду. Осадков станет меньше, температура сохранится на том же уровне: днем будет 2 градуса тепла, ночью – 0...-2. 3 декабря похолодает до -1...-3 градусов, интенсивность осадков понизится, сообщает Агентство "Москва".

В столицу в этот день придет черноморское тепло, станет слякотно. Выпадет четверть декабрьской нормы осадков. Погода будет аномально теплой: температура превысит норму на четыре градуса.

В Подмосковье 1 декабря тоже будут сильный снег, ветер с порывами до 20 метров в секунду и гололед. Возможны снежные заносы.

В начале следующей недели температурные показатели будут держаться на уровне 0...-5 градусов ночью и -2...3 днем. Прогнозируется облачная погода с осадками.