2 декабря в Москве ожидается усиление ветра и гололед

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 2 декабря из-за усиления ветра

Как сообщает Гидрометцентр России, в субботу в столичном регионе будет облачно, ожидается гололед, налипание снега, гололедица. Ночью пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ветер 5-10 метров в секунду, местами его порывы усилятся до 12-17 метров в секунду. Днем также ожидаются небольшие осадки, передает Агентство "Москва".

Ранее синоптики объявили в Москве штормовое предупреждение. Отмечалось, что из-за циклона и его атмосферных фронтов в Москву и области придут порывистый ветер, гололед, температурные перепады. Автомобилистам рекомендуют пользоваться общественным транспортом вместо личного.

При этом, как отмечали метеорологи, начало календарной зимы в столице ознаменуется температурой выше нормы на четыре градуса. Об этом рассказал глава гидрометцентра России Роман Вильфанд.