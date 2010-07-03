Законность приговора Кокорину и Мамаеву проверят в июне

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Мосгорсуд проверит законность приговора в отношении нападающего футбольного клуба "Зенит" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого 13 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Их осудили по делу о драках. Кокориным назначили по 1,5 года колонии каждому, другим – на месяц меньше. Отбывать наказание они должны в колонии общего режима.

Дело футболистов слушалось с 9 апреля почти ежедневно. Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия. Они хотели оплатить материальный ущерб. В то же время спортсмены отрицали наличие хулиганства в своих действиях.

В октябре 2018 года компания устроила драку в столичном кафе сети "Кофемания" на Большой Никитской улице. Участниками конфликта стали глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. У Пака выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму руки.

В тот же день футболисты у гостиницы "Пекин" избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука.

Мамаев извинился перед потерпевшими, "семьей и обществом". Он рассказал, что единственное, что он делает хорошо, – это играет в футбол. Спортсмен сообщил, что хочет продолжить карьеру.

Александр Кокорин также принес извинения и заявил, что уже наказан месяцами, проведенными в СИЗО. За себя и друзей он "по-человечески" попросил "не ломать судьбы ребят, дать им вернуться к семье, заниматься любимым делом".