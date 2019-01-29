Арест похитителя картины Куинджи будет обжалован

Защита Дениса Чуприкова, который обвиняется в краже картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, обжалует его арест.
"Мы обязательно обжалуем арест, так как считаем, что решение суда необоснованно", – сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Светлану Горбунову.
Таганский суд Москвы арестовал Чуприкова до 27 марта.
27 января посетители Третьяковки стали свидетелями похищения картины. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". В музее начали внутреннюю проверку.
Суд арестовал обвиняемого в похищении картины Куинджи
Найти похитителя полицейские смогли на следующее утро. Чуприков показал оперативникам место, куда спрятал произведение искусства. На допросе он не смог объяснить, где был в воскресенье и заявил, что не совершал преступления.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. На момент последнего задержания он был под подпиской о невыезде.
Все картины Третьяковской галереи после ЧП решили оснастить датчиками безопасности. Также в музее думают над тем, чтобы установить обязательный досмотр посетителей на выходе. На украденной картине есть небольшие царапины.
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