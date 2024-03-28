Судья турнира по танцам обратилась в суд из-за сообщений о запертых детях в "Крокусе"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Судья чемпионата и первенства России по танцам, который проходил в "Крокус Сити Холле", направила в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Исковое заявление было подано 25 марта в Савеловский районный суд Москвы против ООО "4 кота" и ООО "Айдэнсер.ру". Как утверждала судья, некоторые СМИ, включая ответчиков, публиковали недостоверные сведения о том, что детей, участвующих в турнире, не выпускали из зала во время теракта. В связи с этим, по словам женщины, эта информация нанесла ущерб ее деловой репутации, так как она подверглась общественной травле.

В пресс-службе судов отметили, что иск принят к производству.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате этого происшествия погибли 143 человека, а пострадали 360.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта, которых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Затем суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а после арестовал и восьмого подозреваемого.

Следователи также нашли и задержали еще одного подозреваемого, который осуществлял финансирование террористов. Теперь СК РФ будет ходатайствовать об аресте злоумышленника.

