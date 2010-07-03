Фото: Агентство "Москва"

Бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков заявил, что в СИЗО "Лефортово" сидят предатели Родины, сообщает Агентство "Москва". Свое заявление он сделал в зале Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении ему ареста.

"Я люблю свою страну. Почему я, человек, который занимал высокий государственный пост, работал на это государство, сижу вместе с ними?" – задался он вопросом.

По словам экс-сенатора, в СИЗО оказывается давление и пытки.

Рауль Арашуков был задержан по подозрению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве. Следствие считает, что он причастен к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.

Арашуков работал в структурах "Газпром межрегионгаза" с середины 1990-х, а советником гендиректора компании был назначен в декабре 2011 года. В конце мая его сняли с должности.

Генеральный директор компании Сергей Густов сообщил журналистам, что "Газпром" сотрудничает с правоохранительными органами и "технически консультирует" их в рамках уголовного дела.

Под следствием также находится сын Рауля Арашукова – бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков. В конце января его задержали в зале заседаний. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

