Мосгорсуд продлил арест до 30 сентября братьям Магомедовым

Фото: Агентство "Москва"

Мосгорсуд продлил арест до 30 сентября владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, а также экс-руководителю компании "Интекс" Артуру Максидову. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Мосгорсуде рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, Артура Максидова. Суд постановил продлить им срок содержания под стражей до 30 сентября 2019 года", – заявил собеседник агентства.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей, растрате и создании преступного сообщества. Магомеду также вменяют незаконное хранение оружия. Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают. Ранее суд оставил их в СИЗО до 30 июня.

По данному уголовному делу проходят 16 человек. Как сообщалось ранее, в рамках уголовного дела арестовали счета на сумму до 300 миллиардов рублей.