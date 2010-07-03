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12:11

Мосгорсуд продлил арест до 30 сентября братьям Магомедовым

суды

12:11

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Фото: Агентство "Москва"

Мосгорсуд продлил арест до 30 сентября владельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, а также экс-руководителю компании "Интекс" Артуру Максидову. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В Мосгорсуде рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, Артура Максидова. Суд постановил продлить им срок содержания под стражей до 30 сентября 2019 года", – заявил собеседник агентства.

Братья Магомедовы обвиняются в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей, растрате и создании преступного сообщества. Магомеду также вменяют незаконное хранение оружия. Максидов обвиняется в хищении более 668 миллионов рублей. Свою вину фигуранты не признают. Ранее суд оставил их в СИЗО до 30 июня.

По данному уголовному делу проходят 16 человек. Как сообщалось ранее, в рамках уголовного дела арестовали счета на сумму до 300 миллиардов рублей.

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