Суд в Екатеринбурге продлил арест редактору URA.RU на полгода

Фото: ТАСС/Диана Антипова

Суд в Екатеринбурге продлил на полгода арест журналисту свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, передает РИА Новости.

"Аллаярову продлить арест по 13 апреля", – говорится в заявлении судьи.

В начале июня в свердловской редакции URA.RU были проведены обыски. Правоохранители остановили работу головного офиса СМИ и заблокировали работу журналистов. Аналогичные мероприятия прошли в квартирах нескольких сотрудников.

Полиция задержала трех журналистов по подозрению в покупке персональных данных у силовиков. Ими оказались Сергей Бодров и Анна Салымская, а также Аллаяров. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

Начальника отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Андрея Карпова, который получил средства от сотрудника URA.RU, обвинили в превышении должностных полномочий. Суд в Екатеринбурге отправил его под домашний арест.