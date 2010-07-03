Арест Абызову продлили до 25 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Арест бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову продлили по решению Басманного суда. Под стражей он останется до 25 июля, передает Агентство "Москва".

О продлении меры пресечения для обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения Абызова ходатайствовало следствие.

По словам следователя Сергея Степанова, за два месяца нужно получить результаты и назначить новые экономические и финансовые экспертизы. Кроме того, сотрудники ведомства продолжат допрос свидетелей и сбор доказательств по делу.

Степанов подчеркнул, что нахождение Абызова на свободе может мешать расследованию. "Он может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступления и уничтожить доказательства", – пояснил представитель СК.

Он добавил, что у Абызова есть недвижимость за границей, а его бывшая супруга и дети живут в США. Со слов Степанова, экс-министр обладает обширными связями с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов.

Интересы Абызова представляют семь адвокатов. Каждый из них просил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и отправить подзащитного под домашний арест.

На заседании выступил и сам экс-министр. Свою речь он начал с фразы: "Все было бы очень смешно, если бы не было бы так грустно".

Абызов в очередной раз заявил о своей невиновности и поблагодарил тех, кто поддерживают его и его семью, а также людей, поручившихся за него в суде.

Ранее Басманный суд арестовал счета Абызова, на которых находилось более 437 миллионов рублей. Суд также арестовал два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.

Помимо этого, 23 мая стало известно о наркотиках, найденных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело.

Один из адвокатов заявил, что квартира не принадлежала Абызову, а теща экс-министра назвала обнаруженные наркотики "лечебным веществом".



В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. 21 мая срок следствия по делу экс-министра был продлен до 25 июля.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.

